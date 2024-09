Previsioni Meteo Ginosa: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Ginosa indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori piuttosto elevati, con picchi che raggiungeranno i 31,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 37,8 km/h. La serata si presenterà con cieli coperti, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, si assisterà a un cielo sereno fino all’1:00, quando si registreranno nubi sparse e una temperatura di circa 20,6°C. La temperatura percepita si manterrà leggermente più alta, attorno ai 20,7°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 2,4 km/h e 3,9 km/h, proveniente prevalentemente da Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 76%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 11:00, con temperature in aumento che toccheranno i 31,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 2%, e il vento si intensificherà, raggiungendo i 15,6 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, arrivando al 29%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse prenderanno il sopravvento, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 30,1°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 25,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 37%, mentre la pressione atmosferica inizierà a scendere, attestandosi sui 1009 hPa.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 20°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 37 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 54%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ginosa indicano un mantenimento di temperature elevate, con un possibile aumento della nuvolosità e una leggera diminuzione delle temperature nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, in particolare per quanto riguarda la ventilazione e l’umidità, che potrebbero influenzare il comfort climatico.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° Assenti 3.9 O max 4.6 Ponente 76 % 1011 hPa 4 nubi sparse +20° perc. +19.9° Assenti 2.4 OSO max 3.3 Libeccio 70 % 1011 hPa 7 cielo sereno +23.4° perc. +23.1° Assenti 4.8 SSO max 6.5 Libeccio 51 % 1011 hPa 10 cielo sereno +30.2° perc. +29° Assenti 14.6 SSO max 21.2 Libeccio 31 % 1011 hPa 13 nubi sparse +31.6° perc. +30.3° Assenti 19.9 SO max 24.2 Libeccio 29 % 1009 hPa 16 nubi sparse +27.2° perc. +27.3° Assenti 25.4 OSO max 32.3 Libeccio 44 % 1010 hPa 19 cielo coperto +23.2° perc. +22.9° Assenti 17.7 O max 32.7 Ponente 53 % 1013 hPa 22 cielo coperto +20.6° perc. +20° Assenti 19.8 O max 37 Ponente 51 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:35

