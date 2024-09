Previsioni Meteo Gioia del Colle: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 29 Settembre a Gioia del Colle si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà circa 21,1°C nel corso della mattina. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 50 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca, specialmente nelle ore pomeridiane e serali. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 41% e il 64%.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 48%, con un vento fresco proveniente da Ovest-Nord Ovest a 21,4 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno all’11%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno da 17°C a 21,1°C. La ventilazione continuerà a essere sostenuta, con velocità che raggiungeranno i 39,1 km/h. L’umidità scenderà al 41%, rendendo l’aria più secca e confortevole. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza alcuna previsione di pioggia.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore aumento della temperatura, che si attesterà intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. Il vento sarà forte, con raffiche che potranno raggiungere i 51 km/h, contribuendo a un abbassamento della temperatura percepita. L’umidità si manterrà attorno al 41%, garantendo un clima fresco e ventilato.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,6°C. Il cielo sarà per lo più sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 19%. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle indicano una giornata di Domenica 29 Settembre caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel clima generale. Gli amanti dell’aria aperta troveranno quindi un’ottima occasione per godere di attività all’aperto in un contesto di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17° perc. +16.4° Assenti 20.5 NO max 38.6 Maestrale 62 % 1015 hPa 4 cielo sereno +16.4° perc. +15.7° Assenti 21 NO max 39 Maestrale 61 % 1016 hPa 7 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 21.7 NO max 27.6 Maestrale 59 % 1017 hPa 10 nubi sparse +20.3° perc. +19.6° Assenti 35.9 NO max 41.1 Maestrale 46 % 1017 hPa 13 cielo sereno +20.6° perc. +19.8° Assenti 41.5 NO max 49.7 Maestrale 42 % 1017 hPa 16 cielo sereno +17.5° perc. +16.8° Assenti 36.8 NNO max 51 Maestrale 56 % 1018 hPa 19 nubi sparse +15.7° perc. +14.8° Assenti 34.8 NO max 48.4 Maestrale 55 % 1020 hPa 22 poche nuvole +14.8° perc. +13.8° Assenti 36.4 NNO max 50.9 Maestrale 56 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:33

