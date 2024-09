Previsioni Meteo Gioia del Colle: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 27,9°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, con momenti di cielo sereno e nubi sparse. I venti saranno leggeri, prevalentemente da sud, con intensità che varierà nel corso della giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente sereno con una temperatura di 19°C e una leggera brezza. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, quando si registreranno temperature intorno ai 18°C. La mattina si presenterà con nubi sparse e temperature in aumento, che raggiungeranno i 24,8°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 45%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando un massimo di 27,9°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà attorno al 15%, con un incremento della velocità del vento che potrà arrivare fino a 18,3 km/h. Le condizioni rimarranno asciutte e il tasso di umidità si attesterà intorno al 29%, rendendo l’aria piuttosto piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 5%. Le condizioni di umidità aumenteranno, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni prevalentemente serene. Anche nei giorni successivi, si prevede un clima simile, con poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.6° perc. +18.6° Assenti 4.8 SSO max 5.8 Libeccio 79 % 1016 hPa 4 poche nuvole +18° perc. +17.9° Assenti 1.3 OSO max 2.3 Libeccio 78 % 1016 hPa 7 poche nuvole +21.5° perc. +21.3° Assenti 5.4 S max 5.9 Ostro 59 % 1016 hPa 10 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 10.7 S max 11.3 Ostro 37 % 1016 hPa 13 poche nuvole +27.9° perc. +27° Assenti 11.1 S max 13.9 Ostro 29 % 1015 hPa 16 nubi sparse +23.8° perc. +23.5° Assenti 17.5 S max 24.6 Ostro 48 % 1014 hPa 19 poche nuvole +20.8° perc. +20.9° Assenti 13.1 S max 25.8 Ostro 79 % 1015 hPa 22 cielo sereno +20.2° perc. +20.4° Assenti 11.9 SSE max 21.8 Scirocco 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:38

