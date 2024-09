Previsioni Meteo Gioia del Colle: il bollettino per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Martedì 10 Settembre a Gioia del Colle si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un leggero aumento nel corso della mattina.

Nelle prime ore del giorno, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà per lo più sereno con qualche nuvola sparsa, temperature intorno ai 20°C e una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Nord Ovest.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le nuvole aumenteranno progressivamente, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90% intorno alle 08:00. Le temperature saliranno fino ai 24°C e si potranno verificare deboli piogge sparse.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, la probabilità di piogge aumenterà fino al 91% intorno alle 13:00, con temperature che si manterranno intorno ai 25°C. Le precipitazioni saranno di intensità leggera, con raffiche di vento che potranno arrivare fino a 31km/h.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, le nuvole si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 30%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C e il vento soffierà con intensità moderata provenendo sempre dal Nord – Nord Ovest.

In conclusione, per Martedì 10 Settembre a Gioia del Colle ci aspettiamo una giornata con un’alternanza di nuvole e schiarite, con possibili piogge leggere nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, ideali per affrontare la giornata. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Gioia del Colle.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.5° perc. +19.1° Assenti 16.5 ONO max 38 Maestrale 61 % 1006 hPa 4 poche nuvole +19.3° perc. +19° prob. 5 % 13.8 ONO max 30.2 Maestrale 65 % 1005 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +21.8° prob. 17 % 18.7 ONO max 26.2 Maestrale 58 % 1006 hPa 10 cielo coperto +24.3° perc. +24.2° prob. 40 % 21.8 NO max 26.4 Maestrale 53 % 1006 hPa 13 pioggia leggera +25.1° perc. +25° 0.56 mm 26.6 NNO max 29.7 Maestrale 51 % 1006 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° prob. 70 % 27.6 NNO max 34.5 Maestrale 63 % 1007 hPa 19 nubi sparse +21° perc. +20.9° prob. 2 % 25.6 NNO max 38.5 Maestrale 65 % 1008 hPa 22 poche nuvole +20.3° perc. +20.1° Assenti 22.5 NNO max 36.8 Maestrale 66 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:05

