Previsioni Meteo Gioia del Colle: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Gioia del Colle si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente instabile, con piogge che si alterneranno a momenti di nuvolosità variabile. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa quasi totale durante le prime ore del giorno, con temperature che si manterranno attorno ai 15-19°C. La presenza di piogge leggere, che inizieranno già dalla notte, continuerà a manifestarsi anche durante la mattina e il pomeriggio, con un’intensificazione prevista nel corso della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C con cielo coperto e una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno sporadiche piogge. Con l’arrivo della mattina, il meteo non subirà significative variazioni, mantenendo condizioni di pioggia leggera e temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le piogge si presenteranno con intensità variabile, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,83mm.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un incremento dell’intensità delle piogge, che passeranno da leggere a moderate, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25,3km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con accumuli che potranno superare i 1,2mm. La situazione meteo continuerà a essere instabile, con nubi che si alterneranno a brevi schiarite.

Con l’arrivo della sera, le condizioni di meteo non miglioreranno significativamente. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 56%, e la probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,71mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gioia del Colle indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Martedì 17 Settembre, gli abitanti e i visitatori dovranno prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature fresche e un cielo prevalentemente nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° prob. 10 % 6.2 ESE max 7.3 Scirocco 66 % 1012 hPa 3 cielo coperto +15.5° perc. +14.8° prob. 12 % 6.9 E max 8.9 Levante 66 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +16.2° perc. +15.6° 0.22 mm 10.8 E max 18.5 Levante 67 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +17° perc. +16.6° 0.51 mm 14.7 E max 22.9 Levante 71 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +18.7° perc. +18.4° 0.83 mm 21.6 E max 26.5 Levante 69 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +19.5° perc. +19.2° 0.42 mm 19.7 ESE max 23.7 Scirocco 66 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +17.2° perc. +17.1° 0.32 mm 8.7 ESE max 13.2 Scirocco 81 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +16.5° perc. +16.5° 0.71 mm 5 ESE max 6.8 Scirocco 87 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.