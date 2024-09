Previsioni Meteo Gioia del Colle: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 20,3°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature saliranno, raggiungendo valori intorno ai 27°C nel pomeriggio. I venti si manterranno moderati, con una velocità che varierà tra i 5,7 km/h e i 25 km/h. L’umidità si attesterà su valori compresi tra il 30% e il 66%, garantendo un clima secco e piacevole.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà prevalentemente sereno con una temperatura di 20,3°C e una leggera copertura nuvolosa del 48%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 23,4 km/h, proveniente da Nord Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra i 20°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno. Alle 06:00, la temperatura sarà di 20,1°C e i venti si faranno sentire con una velocità di 23 km/h. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 26,1°C entro le 11:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 35%.

Il pomeriggio si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature che toccheranno i 27,2°C alle 13:00. I venti saranno moderati, con intensità che varierà tra i 11,5 km/h e i 15,4 km/h, garantendo una piacevole brezza. L’umidità rimarrà bassa, favorendo un clima secco e confortevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno e i venti si calmeranno, con velocità che scenderanno a circa 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque su valori accettabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e cieli sereni. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con temperature che potrebbero oscillare tra i 20°C e i 28°C. Gli amanti del bel tempo troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 23.4 NO max 39.5 Maestrale 62 % 1008 hPa 3 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 18.6 NO max 34 Maestrale 63 % 1008 hPa 6 cielo sereno +20.1° perc. +19.7° Assenti 23 NO max 35.8 Maestrale 60 % 1009 hPa 9 cielo sereno +24.2° perc. +23.8° Assenti 18.8 NNO max 20.5 Maestrale 43 % 1009 hPa 12 cielo sereno +26.8° perc. +26.3° Assenti 13.5 N max 14.1 Tramontana 32 % 1008 hPa 15 cielo sereno +26.9° perc. +26.4° Assenti 11.5 N max 15.2 Tramontana 31 % 1008 hPa 18 cielo sereno +22.1° perc. +21.7° Assenti 6 SSE max 13.1 Scirocco 54 % 1010 hPa 21 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 14.4 SSE max 30.2 Scirocco 60 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:03

