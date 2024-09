Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 24 Settembre a Gioia del Colle indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo coperto e schiarite, con possibilità di piogge leggere soprattutto nelle ore pomeridiane. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 19,5°C della notte e i 26,8°C nel corso della mattina. La presenza di nuvolosità e piogge leggere, insieme a una moderata intensità del vento, contribuirà a creare un clima fresco e variabile.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,5°C, con una temperatura percepita leggermente superiore a 19,8°C. La velocità del vento sarà di circa 11,2 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 22,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, e si registreranno 0,36 mm di pioggia.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si presenterà sereno e temperature in aumento. Alle 09:00, la temperatura raggiungerà i 24°C, con una copertura nuvolosa ridotta all’11%. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Ovest a una velocità di 16,2 km/h, mentre l’umidità scenderà al 54%. Questo sarà il momento ideale per attività all’aperto, approfittando del bel tempo.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno della nuvolosità, con la possibilità di piogge leggere. Alle 15:00, la temperatura scenderà a 24°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 41%. Le precipitazioni saranno leggere, con 0,12 mm attesi. La velocità del vento si manterrà intorno ai 14,1 km/h, proveniente da Sud, e l’umidità aumenterà fino al 64%.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà coperto e temperature in calo fino a 20,2°C. La velocità del vento si ridurrà a 10,7 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 53%. Non sono previste precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia del Colle nei prossimi giorni evidenziano un trend di variabilità. Mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento con cieli sereni e temperature in aumento, mentre giovedì potrebbe tornare la pioggia. Pertanto, sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.1° perc. +19.4° prob. 32 % 10.2 S max 19.3 Ostro 87 % 1012 hPa 4 cielo coperto +18.7° perc. +18.9° prob. 27 % 9.3 S max 15.1 Ostro 87 % 1012 hPa 7 poche nuvole +21.3° perc. +21.2° prob. 1 % 12.9 S max 15.8 Ostro 66 % 1013 hPa 10 cielo sereno +25.2° perc. +25.1° prob. 1 % 14.8 SSO max 15.6 Libeccio 49 % 1013 hPa 13 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 17.6 S max 19.1 Ostro 45 % 1012 hPa 16 nubi sparse +22.9° perc. +22.8° prob. 4 % 15.3 SSE max 22.8 Scirocco 61 % 1013 hPa 19 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° prob. 8 % 9.2 SO max 21 Libeccio 62 % 1014 hPa 22 cielo coperto +19.8° perc. +19.2° Assenti 8.5 NO max 11.8 Maestrale 54 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.