Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per domani martedì 3 settembre

Martedì 3 Settembre a Gioia del Colle si prevedono condizioni meteorologiche variegate. La giornata inizierà con nubi sparse al mattino, che tenderanno a coprire interamente il cielo nel corso della mattinata. Nel pomeriggio sono attese nubi sparse con possibilità di piogge leggere, mentre in serata il cielo si presenterà nuovamente parzialmente coperto.

Le temperature si manterranno abbastanza elevate durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i 22,2°C e i 31,8°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo un comfort termico accettabile. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche vivaci in alcune ore della giornata. La direzione del vento varierà da Nord a Sud, influenzando la percezione della temperatura e il regime delle precipitazioni.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 50-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015-1017hPa. Le precipitazioni saranno presenti solo in alcune ore del pomeriggio, con quantitativi minimi di pioggia.

In base alla situazione attesa per Martedì 3 Settembre, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e di essere preparati a brevi piogge nel pomeriggio. Per i prossimi giorni a Gioia del Colle, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature che si manterranno gradevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.6° perc. +22.9° Assenti 14.7 NNE max 24.4 Grecale 73 % 1015 hPa 4 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° Assenti 8.5 NNE max 10.9 Grecale 76 % 1015 hPa 7 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.6 ENE max 4.3 Grecale 50 % 1016 hPa 10 cielo coperto +29.8° perc. +29° Assenti 9.6 S max 11.4 Ostro 35 % 1016 hPa 13 nubi sparse +31.6° perc. +30.5° prob. 1 % 10.5 SE max 12.5 Scirocco 31 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.18 mm 16.1 O max 21.1 Ponente 47 % 1016 hPa 19 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° prob. 23 % 14.8 N max 23.7 Tramontana 57 % 1016 hPa 22 nubi sparse +22.2° perc. +22.3° prob. 8 % 6.8 NNE max 8.7 Grecale 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:17

