Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Gioia del Colle si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre nel corso della giornata il cielo si coprirà progressivamente, portando a una situazione di cielo coperto nel pomeriggio e in serata.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +21°C e i +30°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di calore costante durante l’arco della giornata.

I venti soffieranno principalmente da direzione Sud, con intensità che varierà da una brezza leggera a una bava di vento. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune fasce orarie, senza raggiungere livelli di particolare intensità.

Le precipitazioni saranno scarse, con una leggera pioggia prevista solo in serata, con un’intensità di 0.11mm. La probabilità di pioggia sarà maggiore nelle ore notturne, mentre durante il giorno le precipitazioni saranno assenti.

L’umidità relativa si manterrà su valori intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1013hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Gioia del Colle si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno al sole e temperature che si manterranno gradevoli. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +21.4° perc. +21.3° prob. 7 % 4.7 ESE max 5.4 Scirocco 64 % 1015 hPa 4 poche nuvole +21° perc. +20.9° prob. 1 % 0.9 S max 1.7 Ostro 68 % 1015 hPa 7 cielo sereno +24.5° perc. +24.5° Assenti 7.6 S max 9 Ostro 59 % 1015 hPa 10 poche nuvole +28.7° perc. +28.6° Assenti 9.9 S max 9.6 Ostro 43 % 1014 hPa 13 cielo coperto +30.2° perc. +29.5° prob. 4 % 10 S max 8.7 Ostro 37 % 1013 hPa 16 cielo coperto +27.3° perc. +27.5° prob. 10 % 15 S max 16.1 Ostro 48 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +23.8° perc. +23.7° 0.11 mm 7.5 SSE max 9.7 Scirocco 58 % 1013 hPa 22 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° prob. 5 % 9.6 S max 13.9 Ostro 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.