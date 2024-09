Previsioni Meteo Giugliano in Campania: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Giugliano in Campania si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e una graduale attenuazione delle precipitazioni nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23,8°C nel tardo mattino. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a momenti di cielo sereno, prima di un nuovo incremento della nuvolosità nella sera.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con nubi sparse e temperature intorno ai 17,6°C. La velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra i 6,9 km/h e i 9,8 km/h, proveniente principalmente da Est-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, ma non si registreranno eventi significativi.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà fino a metà giornata. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 23,8°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà elevata, con un picco del 100% alle 07:00. Il vento rimarrà debole, con intensità che non supererà i 12 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si prevede un netto miglioramento, con il ritorno di cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,9°C alle 17:00, mentre l’umidità inizierà a scendere, favorendo un clima più gradevole. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

La sera porterà un nuovo cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno fino a 19,4°C a mezzanotte, con una copertura nuvolosa che aumenterà nuovamente. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno raggiungere i 0,25 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni indicano un’alternanza di condizioni meteo. Giovedì si prevede un miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento, mentre nel fine settimana potrebbero tornare le piogge. Gli amanti del sole dovranno approfittare delle schiarite previste per il pomeriggio di Mercoledì, prima dell’arrivo di nuove perturbazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.7° perc. +17.4° prob. 43 % 9.8 NE max 15 Grecale 71 % 1013 hPa 3 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° prob. 21 % 8.9 ENE max 13.4 Grecale 72 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +18.5° perc. +18.2° 0.13 mm 6.6 E max 10.3 Levante 69 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +22.1° perc. +21.9° 0.1 mm 7.4 SE max 9.4 Scirocco 57 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° prob. 51 % 15.2 S max 14.6 Ostro 50 % 1014 hPa 15 cielo sereno +23.1° perc. +22.9° prob. 29 % 15.2 SSO max 14.9 Libeccio 54 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +21.3° perc. +21.1° 0.2 mm 8.1 SSO max 10.7 Libeccio 62 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +20.4° perc. +20.3° 0.25 mm 3.4 S max 6.6 Ostro 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:02

