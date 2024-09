Previsioni Meteo Giugliano in Campania: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Giugliano in Campania indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera brezza. I dati raccolti mostrano un inizio di giornata con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti, favorendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con cieli sereni e una copertura nuvolosa molto bassa, pari al 5%. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Est garantirà un’atmosfera fresca, con umidità che si manterrà attorno all’82%. Proseguendo nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 25°C intorno a mezzogiorno. Le nuvole sparse faranno la loro comparsa, ma non influenzeranno significativamente le condizioni di sole, con una copertura nuvolosa che varierà dal 18% al 29%. La velocità del vento si manterrà tra i 9 e i 16 km/h, rendendo l’aria particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi intorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1013 hPa. Questo scenario favorirà un clima ideale per attività all’aperto, con un’ottima visibilità.

La sera porterà con sé cieli sereni e temperature che scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 22°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole per la maggior parte della serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, con condizioni simili che si protrarranno anche nei giorni successivi. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre le notti fresche offriranno un piacevole sollievo dalle temperature diurne.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.6° perc. +22° Assenti 9.4 SSE max 14.8 Scirocco 82 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.2° perc. +21.6° Assenti 10.2 SSE max 15 Scirocco 83 % 1014 hPa 6 poche nuvole +21.5° perc. +21.8° Assenti 9.4 SE max 12.7 Scirocco 81 % 1014 hPa 9 nubi sparse +24.1° perc. +24.3° Assenti 12.2 S max 15.3 Ostro 68 % 1014 hPa 12 poche nuvole +25.4° perc. +25.7° Assenti 15.9 S max 19.1 Ostro 63 % 1014 hPa 15 cielo sereno +24.9° perc. +25.2° Assenti 15.6 S max 18.8 Ostro 67 % 1013 hPa 18 cielo sereno +23.2° perc. +23.5° Assenti 10 SSE max 14.7 Scirocco 76 % 1013 hPa 21 cielo sereno +22.7° perc. +23° Assenti 9.5 SSE max 15.5 Scirocco 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.