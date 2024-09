Previsioni Meteo Giugliano in Campania: il bollettino per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

MeteoWeb

Lunedì 16 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, si registreranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 17%. La temperatura si attesterà attorno ai +19,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di +19,5°C. La velocità del vento sarà di 7,9 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 11,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 4%, quindi non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà al 62% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 08:00, quando inizieranno a comparire nubi sparse. La temperatura salirà fino a +23,7°C alle 12:00, con una temperatura percepita di +23,3°C. La velocità del vento varierà tra 8,3 km/h e 10,4 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord Est. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 37% e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 6%. L’umidità si ridurrà progressivamente fino al 45%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto a partire dalle 13:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La temperatura scenderà leggermente a +22,7°C alle 14:00 e continuerà a diminuire fino a +21,2°C alle 17:00. Si prevederanno piogge leggere a partire dalle 15:00, con un’intensità di 0,12 mm alle 15:00 e 0,26 mm alle 16:00. L’umidità aumenterà fino al 55% e la pressione atmosferica scenderà a 1010 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e si continueranno a registrare piogge leggere fino a tarda notte. La temperatura scenderà fino a +18,4°C alle 23:00, con una temperatura percepita di +17,9°C. La velocità del vento aumenterà fino a 14 km/h e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 60%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 60%.

Martedì 17 Settembre

Nella notte di Martedì 17 Settembre, si prevederanno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai +18,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di +17,7°C. La velocità del vento sarà di 13,6 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 22,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attorno al 63%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature varieranno tra +17,4°C e +22,5°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 16 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 26,1 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 31% alle 10:00, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 47%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto e si prevederanno piogge leggere. Le temperature scenderanno a +21,6°C alle 15:00 e si registreranno precipitazioni di 0,25 mm. La velocità del vento aumenterà fino a 20,6 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 50%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto e si continueranno a registrare piogge leggere. La temperatura scenderà fino a +18,8°C alle 23:00, con una temperatura percepita di +18,5°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 15 km/h e la probabilità di pioggia sarà alta, attorno al 69%.

Mercoledì 18 Settembre

Nella notte di Mercoledì 18 Settembre, si prevederanno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai +18,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di +18°C. La velocità del vento sarà di 13,9 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 25 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attorno al 74%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature varieranno tra +17,5°C e +22,6°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 10 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 17,9 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 80% alle 12:00, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi con poche nuvole. Le temperature si attesteranno attorno ai +22,4°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà fino a 12,7 km/h e non si prevederanno precipitazioni significative. L’umidità si manterrà attorno al 55%.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno e le temperature scenderanno fino a +19,8°C alle 23:00, con una temperatura percepita di +19,6°C. La velocità del vento sarà di 1,6 km/h e non si prevedono piogge.

Giovedì 19 Settembre

Nella notte di Giovedì 19 Settembre, si prevederanno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 6%. La temperatura si attesterà attorno ai +19,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di +19,4°C. La velocità del vento sarà di 0,5 km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 71%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature varieranno tra +18,7°C e +19,4°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 5 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 7,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative e l’umidità si attesterà attorno al 73%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole. Le temperature si attesteranno attorno ai +22,7°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà fino a 12,7 km/h e non si prevederanno precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 55%.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno e le temperature scenderanno fino a +20,1°C alle 22:00, con una temperatura percepita di +19,9°C. La velocità del vento sarà di 1,9 km/h e non si prevedono piogge.

In conclusione, i prossimi giorni si caratterizzeranno per un clima variabile, con piogge leggere previste all’inizio della settimana, seguite da un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i +23°C. Si consiglia di tenere in considerazione le previsioni di pioggia, soprattutto nei primi giorni, e di prepararsi a un clima più sereno verso la fine della settimana.

