Previsioni Meteo Giugliano in Campania: il bollettino per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

Le previsioni meteo per Giugliano in Campania indicano un inizio settimana con piogge intense che si attenueranno verso metà settimana, dando spazio a cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevedono piogge moderate lunedì mattina e piogge leggere nel pomeriggio, seguite da serata serena. Martedì, piogge leggere al mattino e nubi sparse al pomeriggio, con serata poco nuvolosa. Mercoledì e giovedì si prevedono cieli sereni con temperature in aumento. È consigliabile monitorare le condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi per eventuali cambiamenti.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte a Giugliano in Campania, cielo coperto con temperatura di +26,6°C e venti a 19,4km/h provenienti da Sud – Sud Est. La probabilità di pioggia è del 6% con nessuna precipitazione prevista. L’umidità si attesterà al 63% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia moderata con temperatura intorno ai +25,5°C e venti a 22km/h provenienti da Sud. La probabilità di pioggia sarà del 74% con precipitazioni di 2.36mm e umidità al 74%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà pioggia leggera con temperatura di +25,4°C e venti a 21,7km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 71% con precipitazioni di 0.67mm e umidità al 71%.

Sera: La sera si presenterà con cielo sereno e temperatura di +23,4°C. I venti soffieranno a 27,7km/h provenienti da Ovest. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte a Giugliano in Campania, si prevede pioggia leggera con temperatura di +22,6°C e venti a 9,2km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 72% con precipitazioni di 0.3mm e umidità al 72%.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con temperatura intorno ai +22,4°C e venti a 6,1km/h provenienti da Sud – Sud Est. La probabilità di pioggia sarà del 73% con precipitazioni di 0.29mm e umidità al 73%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci saranno nubi sparse con temperatura di +26,8°C e venti a 16,7km/h provenienti da Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 28% con umidità al 49%.

Sera: La sera si presenterà con poche nuvole e temperatura di +24,5°C. I venti soffieranno a 10,1km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte a Giugliano in Campania, si prevede cielo sereno con temperatura di +23,3°C e venti a 9,9km/h provenienti da Nord – Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 25% con nessuna precipitazione prevista. L’umidità si attesterà al 60% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con temperatura intorno ai +25°C e venti a 4,6km/h provenienti da Est – Nord Est. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 47%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci saranno poche nuvole con temperatura di +27,1°C e venti a 6km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 42%.

Sera: La sera si presenterà con cielo sereno e temperatura di +24,6°C. I venti soffieranno a 10,5km/h provenienti da Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte a Giugliano in Campania, si prevede pioggia leggera con temperatura di +22,9°C e venti a 4,7km/h provenienti da Sud. La probabilità di pioggia sarà del 17% con precipitazioni di 0.14mm e umidità al 69%.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con temperatura intorno ai +22,7°C e venti a 5,1km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 95% con precipitazioni di 0.22mm e umidità al 70%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà pioggia leggera con temperatura di +27,1°C e venti a 16,8km/h provenienti da Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 1% con nessuna precipitazione prevista e umidità al 50%.

Sera: La sera si presenterà con cielo coperto e temperatura di +23,1°C. I venti soffieranno a 8,2km/h provenienti da Sud – Sud Est. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 68% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

