Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

Martedì 24 Settembre a Giugliano in Campania si prevede una giornata caratterizzata da un inizio piovoso che lascerà spazio a condizioni più serene nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 94%. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di cieli sereni e temperature in aumento.

Durante la mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si prevede cielo sereno con temperature che saliranno fino a 23,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, attestandosi attorno al 6%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 19,8 km/h. L’umidità, inizialmente alta, si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature si manterranno attorno ai 22,9°C, mentre la velocità del vento rimarrà sostenuta, con punte di 20,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità si attesterà intorno al 62%, creando un clima leggermente afoso.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 61%, e il vento si calmerà, rendendo la serata piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 67%, mantenendo un clima confortevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La pioggia di questa notte sarà un ricordo, mentre si prevede un progressivo miglioramento che accompagnerà la settimana. Gli amanti del sole potranno godere di giornate sempre più soleggiate, con temperature che tenderanno a salire nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Giugliano in Campania

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.6° perc. +20.9° 0.48 mm 7.5 SSO max 14.1 Libeccio 81 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.3° perc. +20.6° 0.42 mm 8.9 SSO max 15.6 Libeccio 82 % 1012 hPa 6 cielo sereno +20.8° perc. +21° prob. 81 % 4.3 SSE max 9.9 Scirocco 77 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23.3° perc. +23.4° prob. 15 % 13 SO max 16.4 Libeccio 65 % 1014 hPa 12 cielo sereno +23.8° perc. +23.7° prob. 11 % 16.7 OSO max 19.8 Libeccio 57 % 1015 hPa 15 nubi sparse +22.9° perc. +22.8° prob. 17 % 17.5 OSO max 20.2 Libeccio 62 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° prob. 10 % 11.4 OSO max 15.4 Libeccio 67 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 5.8 SO max 9 Libeccio 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:52

