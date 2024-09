Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Giugliano in Campania si prevede una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto variabile, con piogge leggere al mattino e un progressivo miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 19,6°C e i 23,5°C. La presenza di nuvole sarà significativa, soprattutto nelle ore centrali della giornata, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, prevalentemente da ovest.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 22,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 6%. La brezza leggera proveniente da sud-est garantirà una sensazione di freschezza, con un’umidità che si manterrà attorno al 76%.

Durante la mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le prime ore del giorno vedranno l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno fino a 22,9°C alle 09:00, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,3 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,7 mm. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21,7°C alle 15:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 28,7 km/h, mantenendo una brezza tesa. Le precipitazioni cesseranno, e l’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 53%.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, ma senza precipitazioni. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 19,6°C alle 20:00. Il vento si manterrà attorno ai 17 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità si attesterà intorno al 61%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Giugliano in Campania indicano un sabato con un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni variabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori moderati. Gli amanti del sole dovranno attendere un po’ prima di vedere un cielo completamente sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° Assenti 9.9 SE max 16.5 Scirocco 76 % 1012 hPa 3 cielo sereno +21.6° perc. +21.9° Assenti 10.7 SE max 16.6 Scirocco 78 % 1012 hPa 6 poche nuvole +21.9° perc. +22.2° prob. 16 % 10.3 SE max 16.7 Scirocco 79 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +22.9° perc. +23.3° 0.41 mm 15.3 OSO max 23.4 Libeccio 79 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +22.9° prob. 71 % 30 O max 35.9 Ponente 51 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° Assenti 28.7 O max 36.3 Ponente 53 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.5° Assenti 21.2 O max 30.9 Ponente 58 % 1016 hPa 21 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° Assenti 17 O max 26.1 Ponente 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:45

