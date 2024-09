Previsioni Meteo Giussano: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Giussano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e un incremento delle temperature fino a raggiungere i 22,5°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, le previsioni del tempo per la giornata di Domenica si presenteranno come segue:

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che scenderà fino a 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si manterrà attorno al 72%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da nord, con raffiche che non supereranno i 8,1 km/h.

Nella mattina, si prevede un miglioramento parziale delle condizioni meteo, con poche nuvole che lasceranno spazio a un cielo più sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,9°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità diminuirà, stabilizzandosi attorno al 50%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da sud.

Il pomeriggio presenterà un cielo nuovamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,5°C. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà su livelli moderati, intorno al 46%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 17,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 70%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a soffiare da nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Giussano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi, le condizioni meteo possano variare, con possibili schiarite e un incremento delle temperature. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 6.6 N max 8.1 Tramontana 72 % 1021 hPa 3 cielo coperto +15.4° perc. +15° Assenti 5.8 N max 6.9 Tramontana 73 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° Assenti 4.3 N max 5.8 Tramontana 73 % 1020 hPa 9 poche nuvole +20° perc. +19.6° Assenti 3.8 S max 2 Ostro 58 % 1019 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +22° Assenti 5.7 S max 4.5 Ostro 47 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.1° perc. +21.6° Assenti 6.3 S max 4.9 Ostro 48 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.1° perc. +18.7° Assenti 3.3 SE max 3.6 Scirocco 64 % 1016 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° Assenti 4.9 NNE max 4.6 Grecale 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.