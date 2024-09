Previsioni Meteo Giussano: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Giussano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,7°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un aumento delle temperature e a un cielo sereno nel corso della mattina e del pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura di 11,7°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 10,4°C. La velocità del vento sarà di circa 10,4 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 19 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni miglioreranno notevolmente. Alle 07:00, il cielo sarà sereno e la temperatura salirà a 13,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest. Proseguendo, alle 09:00, la temperatura raggiungerà i 18,3°C e il cielo rimarrà sereno, favorendo una sensazione di benessere. Alle 12:00, si registrerà una temperatura massima di 22,8°C, con un’umidità in calo al 27%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare. Alle 15:00, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 22,8°C, con un cielo sereno e una leggera brezza. Le condizioni rimarranno stabili fino alle 17:00, quando la temperatura scenderà a 19,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con solo un 2% di nuvole nel cielo.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, ma il cielo rimarrà sereno. Alle 20:00, la temperatura sarà di 14,2°C, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 19,8 km/h. La temperatura percepita sarà di 13°C, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano indicano una giornata di sole e temperature miti, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma le condizioni meteo rimarranno generalmente stabili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per godere di un clima favorevole e di cieli sereni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.7° perc. +10.4° Assenti 10.4 N max 19 Tramontana 55 % 1016 hPa 3 nubi sparse +10.9° perc. +9.6° Assenti 7.8 N max 12.6 Tramontana 59 % 1015 hPa 6 poche nuvole +11.1° perc. +9.9° Assenti 7.6 NNO max 13.8 Maestrale 61 % 1014 hPa 9 cielo sereno +18.3° perc. +17.2° Assenti 4 ONO max 8.2 Maestrale 37 % 1013 hPa 12 cielo sereno +22.8° perc. +21.9° Assenti 6.7 SSO max 7 Libeccio 27 % 1012 hPa 15 cielo sereno +22.8° perc. +22° Assenti 6.9 SO max 6.4 Libeccio 32 % 1011 hPa 18 cielo sereno +16.8° perc. +15.8° Assenti 8.7 N max 15.8 Tramontana 52 % 1012 hPa 21 cielo sereno +13.5° perc. +12.2° Assenti 11.5 NNE max 20.2 Grecale 49 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:29

