Previsioni Meteo Giussano: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Giussano si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra +12,1°C e +16,4°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 6 km/h, prevalentemente da direzioni orientali. Non si prevedono precipitazioni significative, il che potrebbe rendere la giornata più gradevole nonostante il cielo grigio.

Durante la notte, Giussano avrà un cielo inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +13,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un 86% di nuvole. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Est, con velocità di circa 4,7 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa +15,6°C entro le 09:00. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 3,5 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 65%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti continueranno a soffiare debolmente da Sud-Sud Est. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72%.

La sera porterà temperature intorno ai 14,5°C, con un cielo ancora coperto. I venti saranno molto leggeri, e l’umidità si attesterà attorno al 75%. Non ci saranno cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Giussano indicano una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare. La stabilità del meteo potrebbe favorire attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa non essere particolarmente invitante.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° Assenti 4.7 NNE max 7.1 Grecale 75 % 1019 hPa 3 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° Assenti 5.5 NNE max 7 Grecale 76 % 1018 hPa 6 nubi sparse +12.4° perc. +11.7° Assenti 4.3 NNE max 4.8 Grecale 75 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +14.9° prob. 1 % 3.5 SSE max 3.9 Scirocco 65 % 1017 hPa 12 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° prob. 4 % 4.9 SSE max 4.9 Scirocco 65 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° prob. 10 % 5.8 SE max 5.4 Scirocco 66 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15° perc. +14.4° prob. 17 % 2.7 E max 5.1 Levante 72 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° prob. 8 % 0.9 NE max 2.5 Grecale 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:57

