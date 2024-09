Previsioni Meteo Giussano: tutti i dettagli per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3% e temperature intorno ai +13,3°C. Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo il 99% di nuvole e temperature fino a +20,7°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa sarà del 94% e le temperature scenderanno a circa 19°C. La sera porterà un cielo completamente coperto e temperature di +14,3°C. Martedì, il cielo avrà nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai +12,5°C. Mercoledì e Giovedì, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature oscillanti tra +12°C e +21°C.

Lunedì 16 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,3°C, con una temperatura percepita di +12°C. La velocità del vento sarà di 8,6 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 14,5 km/h. L’umidità si manterrà al 52% e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99% entro le 07:00. Le temperature saliranno fino a +20,7°C alle 12:00, con una temperatura percepita di +19,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4 km/h e 8,6 km/h, con direzione prevalentemente Sud-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 29%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94% alle 16:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che varieranno tra 3,5 km/h e 8,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 42%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a +14,3°C alle 21:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 11,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 54%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

Martedì 17 Settembre

Nella notte di Martedì 17 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 65%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,5°C, con una temperatura percepita di +11,3°C. La velocità del vento sarà di 10,3 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 19,3 km/h. L’umidità si manterrà al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 2% alle 01:00. Le temperature saliranno fino a +19,5°C alle 12:00, con una temperatura percepita di +18,8°C. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 4,6 km/h e 8,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 49%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa del 95% alle 15:00. Le temperature scenderanno a +16,2°C alle 15:00, con una temperatura percepita di +15,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,6°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 6,1 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 11,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Mercoledì 18 Settembre

Nella notte di Mercoledì 18 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,7°C, con una temperatura percepita di +12,3°C. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 15,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +19,4°C alle 11:00, con una temperatura percepita di +18,6°C. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 2,9 km/h e 4,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 48%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente, portando a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 25% alle 16:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,5°C alle 15:00, con una temperatura percepita di 19,7°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 42%.

Nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 71%. Le temperature scenderanno a +15,4°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 5,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Giovedì 19 Settembre

Nella notte di Giovedì 19 Settembre, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,8°C, con una temperatura percepita di +14°C. La velocità del vento sarà di 7,2 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 11,4 km/h. L’umidità si manterrà al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +16,6°C alle 08:00, con una temperatura percepita di +15,8°C. La velocità del vento sarà di 7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 80%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C alle 20:00. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%.

Nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 71%. Le temperature scenderanno a +15,4°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 5,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un andamento variabile con temperature che oscillano tra i +12°C e i +21°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con possibilità di pioggia leggera Martedì. Si consiglia di tenere in considerazione le condizioni meteo per eventuali attività all’aperto.

