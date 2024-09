Previsioni Meteo Gorgonzola: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Gorgonzola indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 99%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3,3 km/h e i 4 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Sud-Ovest.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15,8°C, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 98%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 2,2 km/h e 5,2 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con un passaggio a cielo coperto e, in alcuni momenti, a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 20,2°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno all’81%. Tuttavia, non mancheranno brevi piogge, con accumuli limitati. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno nuovamente, arrivando a circa 16,3°C. L’umidità si stabilizzerà attorno all’87%, mentre il vento si farà più sostenuto, con velocità che potranno arrivare fino a 12,9 km/h. Tuttavia, verso la fine della giornata, ci saranno ancora possibilità di piogge leggere.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorgonzola nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di instabilità, si prevede un fine settimana con cieli più sereni e temperature in aumento. Domani e dopodomani, le condizioni meteo dovrebbero stabilizzarsi, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Sarà quindi opportuno prepararsi a un clima più favorevole, che permetterà di godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.3° perc. +16.5° 2.08 mm 3.3 OSO max 3.3 Libeccio 99 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +16.1° perc. +16.3° 0.16 mm 2.6 OSO max 3.6 Libeccio 98 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.35 mm 2.2 S max 2.8 Ostro 98 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.2 mm 2.9 E max 5.6 Levante 97 % 1008 hPa 12 cielo coperto +17.7° perc. +18° prob. 57 % 6.5 NE max 11.2 Grecale 93 % 1007 hPa 15 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° prob. 45 % 6.6 NE max 10.9 Grecale 81 % 1006 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +17.4° prob. 41 % 7.1 NNE max 7.2 Grecale 83 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.14 mm 8.1 E max 14.3 Levante 90 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:04

