Previsioni Meteo Gorizia: il bollettino per domani giovedì 5 settembre

Le previsioni meteo a Gorizia per Giovedì 5 Settembre prevedono una giornata caratterizzata da un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche. La mattina inizierà con nubi sparse, ma nel corso della giornata il cielo si coprirà sempre di più, portando a precipitazioni nel pomeriggio e nella serata.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 93%, con temperature che si attesteranno intorno ai +27,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 5,7km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto e le probabilità di pioggia aumenteranno fino al 69%. Le temperature scenderanno a +26,7°C, con venti che si intensificheranno provenendo da Sud Ovest a 7,5km/h. Le precipitazioni saranno di intensità leggera, con un accumulo previsto di 0.15mm.

La situazione meteorologica peggiorerà ulteriormente nella sera, con piogge moderate e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si abbasseranno a +19,9°C, mentre le precipitazioni diventeranno più consistenti, con un accumulo di 1.99mm. Il vento soffierà da Est a 3,3km/h, contribuendo a mantenere l’umidità al 92%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Gorizia indicano un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con piogge moderate e copertura nuvolosa costante. Si consiglia di prestare attenzione e di prendere le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.5° perc. +20.5° prob. 2 % 7.2 ENE max 6.4 Grecale 72 % 1012 hPa 3 poche nuvole +20° perc. +20° prob. 8 % 4 E max 3.8 Levante 71 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22° perc. +22° prob. 6 % 5.3 ENE max 6.2 Grecale 65 % 1012 hPa 9 cielo coperto +27.5° perc. +27.7° prob. 26 % 3.1 O max 3.6 Ponente 47 % 1012 hPa 12 cielo coperto +29° perc. +28.9° prob. 38 % 7.2 OSO max 12.6 Libeccio 43 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +23.9° perc. +24.1° 0.15 mm 7.4 O max 12.6 Ponente 68 % 1010 hPa 18 pioggia moderata +20.6° perc. +21° 1.44 mm 1.3 N max 5.1 Tramontana 88 % 1011 hPa 21 pioggia moderata +19.3° perc. +19.8° 3.48 mm 4.3 N max 5.7 Tramontana 97 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:31

