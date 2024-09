Previsioni Meteo Gorizia: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Gorizia si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, che si trasformeranno in piogge leggere nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno attorno ai 21°C durante il giorno, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà anche l’umidità, che si attesterà su valori elevati, intorno all’87%.

Durante la notte, Gorizia avrà un cielo coperto con una temperatura di circa 15,2°C. Le nubi sparse si alterneranno, portando a una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, permettendo un lieve aumento della temperatura fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale di nuvole che scenderà al 29%. La brezza leggera proveniente da sud-ovest contribuirà a rendere l’aria più gradevole, nonostante l’umidità rimanga attorno al 56%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno drasticamente. Il cielo si coprirà nuovamente, portando a piogge leggere a partire dalle 17:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 21,1°C alle 15:00. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando a valori intorno all’87%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,36 mm.

La sera si preannuncia piovosa, con il cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 16,1°C. Le piogge continueranno, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 36%. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Gorizia indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Martedì e Mercoledì si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, con valori che potrebbero superare i 23°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° Assenti 4.8 ENE max 4.2 Grecale 81 % 1016 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14.1° Assenti 5.1 ENE max 4.7 Grecale 83 % 1015 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 4 ENE max 4 Grecale 80 % 1015 hPa 9 poche nuvole +20.7° perc. +20.4° Assenti 4.2 SO max 5.4 Libeccio 59 % 1015 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +21.8° Assenti 9 SO max 10.8 Libeccio 56 % 1014 hPa 15 cielo coperto +21.1° perc. +20.9° prob. 32 % 8.8 SO max 11.4 Libeccio 60 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +17° perc. +16.9° 0.21 mm 1.9 ENE max 3.5 Grecale 84 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.23 mm 5.9 ENE max 6.1 Grecale 90 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.