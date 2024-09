Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gorizia di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. La temperatura massima raggiungerà circa 22,6°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 14,7°C durante le prime ore della notte. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 50% e il 77%.

Durante la notte, Gorizia si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 11,8 km/h. L’umidità sarà attorno al 77%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,6°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante, attorno al 98%, e il vento si intensificherà, con velocità che potranno arrivare fino a 19 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con temperature che si stabilizzeranno sui 22,6°C. Il cielo rimarrà coperto, ma si potranno osservare anche delle nubi sparse. La velocità del vento diminuirà leggermente, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che potranno raggiungere i 28,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50%, mantenendo un clima umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,9°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 11 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 74%, creando un’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gorizia indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli prevalentemente coperti e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che nei giorni successivi non ci saranno significative variazioni, con un clima che continuerà a essere caratterizzato da umidità e brezze fresche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, pianificando le loro uscite in base alle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° Assenti 11.8 NE max 18.9 Grecale 77 % 1018 hPa 3 cielo coperto +15° perc. +14.5° Assenti 13.6 NE max 23.3 Grecale 75 % 1017 hPa 6 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° Assenti 12.5 ENE max 22.8 Grecale 74 % 1017 hPa 9 cielo coperto +21.8° perc. +21.4° prob. 3 % 16.5 ENE max 33.6 Grecale 50 % 1017 hPa 12 cielo coperto +22.6° perc. +22.1° prob. 12 % 19.9 E max 31 Levante 49 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22° perc. +21.7° prob. 4 % 13.5 ENE max 25.5 Grecale 54 % 1017 hPa 18 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° prob. 2 % 11.7 ENE max 16.2 Grecale 71 % 1018 hPa 21 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° prob. 2 % 11.2 NE max 17.6 Grecale 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:03

