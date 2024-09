Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Martedì 10 Settembre a Gorizia si prospetta una giornata con variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno con temperature che si aggireranno intorno ai +15°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente durante la mattina, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili con una temperatura che salirà fino a +25°C nel primo pomeriggio.

Nel pomeriggio, tuttavia, è prevista l’arrivo di nubi sparse che porteranno un aumento della probabilità di pioggia. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, ma è consigliabile essere preparati per possibili precipitazioni leggere.

Nella seconda parte del pomeriggio e in serata, la situazione meteorologica si complicherà ulteriormente con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura scenderà gradualmente fino a +16°C durante la notte, con una umidità che raggiungerà il 90%.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Gorizia si prevedono condizioni instabili con possibili piogge e temperature che oscilleranno tra i +15°C e i +25°C. È consigliabile monitorare costantemente l’evolversi della situazione e prendere le dovute precauzioni in caso di precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.1° perc. +15° prob. 1 % 8.8 ENE max 9 Grecale 90 % 1009 hPa 3 poche nuvole +14.5° perc. +14.4° Assenti 8.9 ENE max 8.4 Grecale 89 % 1010 hPa 6 cielo sereno +16.1° perc. +16° Assenti 8 ENE max 9.8 Grecale 86 % 1010 hPa 9 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° Assenti 2.4 E max 5.2 Levante 54 % 1011 hPa 12 cielo sereno +25.3° perc. +25.1° prob. 4 % 5.9 OSO max 5.6 Libeccio 48 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +23.6° perc. +23.6° 0.17 mm 5 ONO max 6 Maestrale 60 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +18.5° perc. +18.5° 0.19 mm 6.3 ENE max 6.2 Grecale 81 % 1011 hPa 21 nubi sparse +16.7° perc. +16.7° prob. 26 % 8.9 ENE max 8.1 Grecale 88 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:21

