Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

Sabato 28 Settembre a Gorizia si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di piogge leggere e una copertura nuvolosa significativa. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C durante la notte, per poi salire gradualmente nel corso della mattina e del pomeriggio. Tuttavia, le precipitazioni saranno un elemento costante, con piogge intermittenti che si intensificheranno nel corso della giornata.

Nella notte, Gorizia sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 17°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 25%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che potranno toccare i 8,9 km/h. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma già a partire dalle 08:00 si registreranno nuove piogge leggere. Le temperature saliranno fino a 19°C, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, ma le piogge diventeranno più persistenti, con accumuli che potranno raggiungere i 0,49 mm entro le 16:00. La velocità del vento varierà, mantenendosi tra i 10 e i 15 km/h, con direzione prevalentemente sud-est.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. Le piogge continueranno a cadere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 98%. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli che potranno superare i 0,9 mm. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%, e il vento si farà più teso, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Gorizia indicano un Sabato caratterizzato da piogge leggere e temperature fresche, con un clima umido e ventoso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.4° perc. +17.7° 0.14 mm 6.3 E max 8.9 Levante 94 % 1009 hPa 3 nubi sparse +16.8° perc. +17° prob. 29 % 6.8 ESE max 12.7 Scirocco 92 % 1009 hPa 6 poche nuvole +16.5° perc. +16.6° prob. 36 % 7.8 E max 12.7 Levante 91 % 1010 hPa 9 poche nuvole +19.8° perc. +19.7° prob. 51 % 12.1 SSE max 18.6 Scirocco 70 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +20.2° perc. +19.9° 0.3 mm 15.8 SSE max 23.6 Scirocco 64 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +18.6° perc. +18.3° 0.46 mm 10.4 ESE max 19 Scirocco 71 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.59 mm 13.8 NE max 22.4 Grecale 90 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +12.9° perc. +12.6° 0.34 mm 9.3 NE max 18.9 Grecale 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:45

