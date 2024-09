Previsioni Meteo Gragnano: il bollettino per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Gragnano per Martedì 10 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre nel pomeriggio sono attese piogge leggere. La temperatura massima si attesterà sui 26,8°C nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio scenderà fino a 24,6°C. La minima prevista sarà di 21,3°C durante la notte.

Durante la notte, si registrerà una copertura nuvolosa del 22% con piogge leggere e una temperatura che oscillerà intorno ai 21,9°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 9,1km/h.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0% e una temperatura di 22,8°C. Il vento sarà debole proveniente da Est – Nord Est con una velocità di 8km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 78% con piogge leggere e una temperatura che si manterrà intorno ai 25,1°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 15km/h.

In serata, la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 34% con una temperatura di 23,1°C. Il vento sarà proveniente da Nord Est con una velocità di 12km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Gragnano, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si manterranno stabili attorno ai 25-26°C. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.9° perc. +22.2° 0.45 mm 9.1 SO max 11.8 Libeccio 77 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +21.6° perc. +21.8° 0.23 mm 2.9 ENE max 8.9 Grecale 79 % 1006 hPa 6 nubi sparse +21.8° perc. +22° prob. 45 % 9.3 ENE max 10 Grecale 76 % 1006 hPa 9 cielo sereno +25.3° perc. +25.3° Assenti 3.3 N max 11 Tramontana 56 % 1007 hPa 12 poche nuvole +27.3° perc. +27.5° prob. 4 % 5.5 NO max 15.2 Maestrale 47 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +25.1° perc. +25.2° 0.54 mm 11 NO max 15 Maestrale 59 % 1007 hPa 18 nubi sparse +24.6° perc. +24.6° prob. 38 % 9.5 NNE max 13.5 Grecale 59 % 1008 hPa 21 nubi sparse +23.1° perc. +22.9° prob. 24 % 9.9 NE max 12 Grecale 54 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:14

