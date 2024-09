Previsioni Meteo Gragnano: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevede pioggia leggera con una temperatura di +19,2°C e umidità al 74%. Col passare delle ore, il cielo si schiarirà, raggiungendo un clima sereno e una temperatura di +19,1°C. Durante la mattina, le temperature varieranno da +19,2°C a +24,7°C, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 58%. Sabato, il cielo sarà sereno con temperature tra +20,1°C e +24,9°C. Domenica, invece, si prevede un cielo coperto e temperature attorno ai +21,5°C, con umidità al 66%. Il weekend si presenta favorevole, specialmente Sabato.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevede un inizio con pioggia leggera che porterà a una temperatura di +19,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 1%, con una velocità del vento di 6,4 km/h proveniente da Est. Le condizioni di umidità si attesteranno intorno al 74%. Con il passare delle ore, a partire dall’01:00, il cielo si schiarirà e si passerà a un cielo sereno con una temperatura di +19,1°C e una copertura nuvolosa che scenderà al 4%. La velocità del vento rimarrà simile, intorno ai 6,9 km/h.

Proseguendo nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il clima si presenterà prevalentemente con nubi sparse e temperature che varieranno da +19,2°C a +24,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 58% alle 12:00, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 4,9 km/h e i 10,7 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 43%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si assisterà a un cielo con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa sarà al 19% alle 13:00, aumentando leggermente fino al 33% alle 16:00. La velocità del vento varierà da 13,5 km/h a 6,4 km/h, mantenendo un’intensità di brezza leggera.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che scenderanno fino a +21,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 28% e il 58%, mentre la velocità del vento si manterrà costante tra 5,1 km/h e 6,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 63%.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai +20,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 14%, con una velocità del vento di 8 km/h proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si attesterà al 64%. Con l’avanzare delle ore, a partire dall’01:00, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno fino a +20,5°C.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, si prevede un cielo sereno con temperature che varieranno da +20,1°C a +24,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 19%. La velocità del vento varierà tra 5,9 km/h e 10 km/h, mantenendo condizioni di brezza leggera. L’umidità si manterrà attorno al 46%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo sarà prevalentemente poche nuvole e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 40% alle 16:00. La velocità del vento varierà da 9,2 km/h a 10,3 km/h, mantenendo un’intensità di brezza leggera.

Nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, si assisterà a un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 22,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si manterrà bassa, tra 3,2 km/h e 6,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con un cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai +21,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, con una velocità del vento di 2 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 66%. Con l’avanzare delle ore, a partire dall’01:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a +21,3°C.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, si prevede un cielo coperto con temperature che varieranno da +21°C a +24,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 95% alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 3,4 km/h e 9,8 km/h, mantenendo condizioni di brezza leggera. L’umidità si manterrà attorno al 51%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%. La velocità del vento si manterrà tra 8,6 km/h e 8,2 km/h, mantenendo un’intensità di brezza leggera.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, si assisterà a un cielo con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +20,9°C. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 31% e il 64%, mentre la velocità del vento si manterrà costante tra 1,1 km/h e 6,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%.

In conclusione, il fine settimana a Gragnano si presenterà con un Venerdì caratterizzato da piogge leggere, un Sabato sereno e un Domenica coperta. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, soprattutto Sabato. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio le previsioni per Domenica, quando le condizioni meteo potrebbero risultare più instabili.

