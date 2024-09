Previsioni Meteo Gragnano: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Gragnano si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,8°C e i 22°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 60%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali e occidentali, con velocità comprese tra i 2,6 km/h e i 9,9 km/h.

Nella notte, le temperature si manterranno miti, con valori che si aggireranno intorno ai 18°C. Il cielo sarà completamente sereno, favorendo una buona visibilità e un’atmosfera tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 65% verso la fine della giornata.

Durante la mattina, il sole si farà sentire con forza, portando le temperature a salire rapidamente. Si prevede che alle 09:00 si raggiunga già i 21°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da sud. Le nuvole saranno praticamente assenti, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. L’umidità si manterrà attorno al 54%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 22°C intorno alle 12:00 e 13:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con solo qualche nuvola sparsa. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità fino a 9,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, mantenendo un clima confortevole.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non in modo significativo, mantenendo condizioni piacevoli fino a notte fonda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gragnano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere stabile. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate serene, mentre le temperature miti garantiranno un comfort ottimale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.8° perc. +18.3° Assenti 3.1 E max 4 Levante 61 % 1019 hPa 3 cielo sereno +18.1° perc. +17.6° Assenti 4.4 ESE max 4.2 Scirocco 63 % 1018 hPa 6 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 4.1 E max 3.6 Levante 62 % 1018 hPa 9 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 4.4 S max 4.5 Ostro 54 % 1017 hPa 12 poche nuvole +22° perc. +21.7° Assenti 9.9 SO max 8.3 Libeccio 55 % 1016 hPa 15 cielo sereno +21.5° perc. +21.2° Assenti 7.9 OSO max 6.4 Libeccio 56 % 1015 hPa 18 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 4.9 O max 5.1 Ponente 60 % 1015 hPa 21 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 1.8 O max 2.6 Ponente 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:39

