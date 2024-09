Previsioni Meteo Gragnano: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gragnano di Sabato 14 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera durante la notte, con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 22°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a cieli coperti.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da pioggia leggera. La temperatura si manterrà attorno ai 18°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento varierà tra i 6 km/h e i 17 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 64% e il 75%. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0.41 mm.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un netto miglioramento. I cieli si presenteranno sereni e la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 7%. La velocità del vento si manterrà su livelli moderati, attorno ai 4-13 km/h, e l’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 36%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano la presenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco della mattina. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità si attesterà attorno al 40%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà nuovamente. Le nubi aumenteranno, portando a cieli coperti. Le temperature scenderanno a circa 19°C, con un incremento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. La velocità del vento si manterrà bassa, e l’umidità aumenterà fino al 50%.

In conclusione, le previsioni meteo per Gragnano di Sabato 14 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, la tendenza per la sera suggerisce un ritorno a condizioni più nuvolose. Nei giorni successivi, si prevede un’ulteriore instabilità atmosferica, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che varieranno. Sarà quindi opportuno monitorare costantemente le previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.1° perc. +17.8° 0.41 mm 16.6 ONO max 20.8 Maestrale 69 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17.4° perc. +16.9° 0.15 mm 9.8 NNO max 13.2 Maestrale 67 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +17.5° perc. +16.8° 0.11 mm 4.5 NNE max 6.6 Grecale 59 % 1011 hPa 9 cielo sereno +20.4° perc. +19.6° Assenti 3 NE max 6.4 Grecale 41 % 1012 hPa 12 cielo sereno +22.2° perc. +21.4° Assenti 13.2 ONO max 13.2 Maestrale 36 % 1012 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +20.5° Assenti 16.2 O max 16.2 Ponente 46 % 1012 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +20.2° prob. 4 % 12.1 NO max 15.6 Maestrale 41 % 1013 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +19.2° prob. 9 % 7.9 NE max 9 Grecale 47 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:08

