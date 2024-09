Previsioni Meteo Gravina di Catania: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,5°C. Con l’avanzare della giornata, si prevede un progressivo innalzamento delle temperature, che raggiungeranno il picco di 25,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 17 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente contenuti, oscillando tra il 35% e il 66%.

Durante la mattina, il cielo sereno dominerà la scena, con temperature che varieranno da 19,8°C a 25,1°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera gradevole. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 10%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai 22,9°C alle 16:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo sereno continuerà a caratterizzare il panorama, con una umidità che si manterrà attorno al 43%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18,6°C. Anche in questo frangente, il cielo sereno sarà la norma, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. La velocità del vento si manterrà bassa, rendendo la serata particolarmente tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina di Catania nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domani e dopodomani, si prevede un leggero aumento delle temperature, senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.9° perc. +20.8° prob. 17 % 9.1 NO max 20.6 Maestrale 65 % 1016 hPa 4 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° prob. 7 % 9.4 NNO max 17.4 Maestrale 61 % 1016 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 5.3 ONO max 7.3 Maestrale 53 % 1018 hPa 10 cielo sereno +24.3° perc. +23.8° Assenti 0.7 ONO max 10.7 Maestrale 37 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.8° perc. +24.2° Assenti 6.7 SE max 10.8 Scirocco 35 % 1017 hPa 16 cielo sereno +22.9° perc. +22.3° Assenti 7.2 NE max 11 Grecale 43 % 1018 hPa 19 cielo sereno +20.2° perc. +19.7° prob. 3 % 6.9 N max 12.6 Tramontana 54 % 1019 hPa 22 cielo sereno +18.8° perc. +18.2° Assenti 6.1 NO max 11.5 Maestrale 58 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.