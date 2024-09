Previsioni Meteo Gravina di Catania: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da temperature piacevoli e condizioni di cielo variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera gradevole. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24°C entro le ore centrali della giornata.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano un passaggio da un cielo sereno a condizioni di cielo coperto, specialmente nel pomeriggio. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 28°C, con una leggera diminuzione prevista nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 95% di nuvolosità nel pomeriggio, ma senza precipitazioni significative. La velocità del vento varierà, mantenendosi tra i 4 km/h e i 12 km/h, con direzione prevalentemente da sud-est.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 22°C. L’umidità si manterrà attorno al 56%, contribuendo a un clima fresco e piacevole. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina di Catania nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Venerdì e Sabato si prevede un clima stabile, ideale per attività all’aperto, mentre Domenica potrebbe portare un incremento della nuvolosità. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +21.1° perc. +21° Assenti 6.7 O max 10.1 Ponente 65 % 1018 hPa 4 poche nuvole +20.7° perc. +20.3° Assenti 6.8 NO max 9.7 Maestrale 56 % 1018 hPa 7 cielo sereno +23.2° perc. +22.8° Assenti 5.3 O max 7.5 Ponente 47 % 1018 hPa 10 nubi sparse +27° perc. +26.7° Assenti 4.2 OSO max 9.8 Libeccio 37 % 1018 hPa 13 cielo coperto +27.9° perc. +27.5° Assenti 7.2 SE max 11.4 Scirocco 38 % 1017 hPa 16 nubi sparse +25.3° perc. +25.2° Assenti 8.4 E max 10 Levante 50 % 1016 hPa 19 cielo sereno +23.4° perc. +23.2° Assenti 0.6 O max 4.6 Ponente 56 % 1017 hPa 22 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° Assenti 6.1 O max 8 Ponente 60 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:46

