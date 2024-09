Previsioni Meteo Gravina di Catania: tutti i dettagli per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 27%, con temperature attorno ai 21,8°C. Il vento soffierà da Ovest a 16,3 km/h, senza precipitazioni. La mattina porterà un cielo sereno e temperature in aumento fino a 21,6°C. Nel pomeriggio, il clima rimarrà prevalentemente sereno, con picchi di 28,1°C. Sabato, cielo sereno e temperature tra 19,3°C e 24,7°C. Domenica, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma senza piogge, con temperature che varieranno tra 17,9°C e 22,8°C. Venti moderati accompagneranno queste giornate.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 27%. La temperatura si attesterà attorno ai 21,8°C, con una temperatura percepita di 21,6°C. La velocità del vento sarà di 16,3 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 28,7 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità sarà al 57% e la pressione atmosferica a 1011 hPa.

Proseguendo verso la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 2%. La temperatura salirà a 21,6°C, con una percezione di 21,4°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest a 17 km/h, con raffiche fino a 30,1 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni e l’umidità rimarrà stabile al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 15%. La temperatura raggiungerà i 28,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di 27,5°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 19,7 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 37,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità sarà al 36%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura scenderà a 20,5°C, con una percezione di 19,9°C. La velocità del vento sarà di 19,1 km/h da Ovest-Nord Ovest, con raffiche fino a 28,3 km/h. Anche in questo caso non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità salirà al 50%.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dell’1%. La temperatura si attesterà attorno ai 19,3°C, con una temperatura percepita di 18,6°C. La velocità del vento sarà di 16,6 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 26,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità sarà al 52%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura salirà a 20,2°C, con una percezione di 19,4°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 19 km/h, con raffiche fino a 22,4 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, e l’umidità scenderà al 44%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 3%. La temperatura raggiungerà i 24,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di 24,1°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 12,3 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 22,7 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità sarà al 32%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. La temperatura scenderà a 18,4°C, con una percezione di 17,7°C. La velocità del vento sarà di 13,4 km/h da Ovest-Nord Ovest, con raffiche fino a 24,5 km/h. Anche in questo caso non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità salirà al 55%.

Domenica 15 Settembre

Nella notte di Domenica 15 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. La temperatura si attesterà attorno ai 17,9°C, con una temperatura percepita di 17,1°C. La velocità del vento sarà di 9,7 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 19,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità sarà al 54%.

Proseguendo verso la mattina, il cielo rimarrà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 19%. La temperatura salirà a 17,8°C, con una percezione di 17,2°C. La velocità del vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest a 10,3 km/h, con raffiche fino a 19,4 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, e l’umidità salirà al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 78%. La temperatura raggiungerà i 22,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di 22,3°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 11,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 11,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità sarà al 44%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 22%. La temperatura scenderà a 20,2°C, con una percezione di 19,7°C. La velocità del vento sarà di 3,4 km/h da Sud Est, con raffiche fino a 6,9 km/h. Anche in questo caso non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità salirà al 56%.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia prevalentemente sereno e mite, con temperature che varieranno tra i 17,9°C e i 28,1°C. Le condizioni meteorologiche saranno favorevoli per attività all’aperto, con venti moderati e assenza di pioggia. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di momenti di svago e relax.

