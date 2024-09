Previsioni Meteo Gravina in Puglia: il bollettino per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a Gravina in Puglia prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Nel dettaglio, al risveglio la città sarà interessata da nubi sparse con una temperatura di +25,3°C percepita come +24,8°C. Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma le temperature continueranno ad aumentare, con valori che raggiungeranno i +31°C intorno alle ore 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con temperature che si manterranno intorno ai +33°C. Nel tardo pomeriggio e sera, la situazione non cambierà significativamente, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +29°C.

Le condizioni del vento saranno caratterizzate da brezze leggere provenienti prevalentemente da Ovest e variabili tra i 6km/h e i 9km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 30-40% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1013hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Gravina in Puglia si prevede un mantenimento delle condizioni di cielo coperto con temperature che si attesteranno su valori simili a quelli di Lunedì. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.4° perc. +22.9° Assenti 5.7 O max 6.8 Ponente 45 % 1012 hPa 4 nubi sparse +22.3° perc. +21.7° Assenti 6.6 OSO max 7.2 Libeccio 42 % 1012 hPa 7 nubi sparse +27.9° perc. +27° Assenti 6.8 O max 9.1 Ponente 28 % 1013 hPa 10 cielo coperto +32.3° perc. +30.2° Assenti 5 NNO max 4.8 Maestrale 19 % 1012 hPa 13 cielo coperto +34° perc. +31.7° Assenti 3.9 NE max 8.6 Grecale 17 % 1011 hPa 16 cielo coperto +30.4° perc. +28.8° Assenti 12.9 SE max 17.3 Scirocco 25 % 1012 hPa 19 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° prob. 4 % 4.5 SSE max 7.2 Scirocco 37 % 1013 hPa 22 cielo coperto +25.5° perc. +25.2° Assenti 6.6 ONO max 8.8 Maestrale 43 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:20

