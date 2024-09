Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,9°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. La velocità del vento varierà, ma si manterrà generalmente attorno ai 20 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 37 km/h.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,2°C alle 07:00 e i 25,3°C entro le 10:00. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una brezza fresca e gradevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 36% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il termometro toccherà il suo picco, con una temperatura massima prevista di 28°C alle 14:00. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La brezza si farà più leggera, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 12 km/h. L’umidità rimarrà bassa, favorendo un clima secco e piacevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a 20°C entro le 21:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo ideale il clima per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del bel tempo troveranno sicuramente soddisfazione nelle giornate a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.9° perc. +18.6° Assenti 20.2 NO max 37.4 Maestrale 70 % 1009 hPa 3 cielo sereno +17.7° perc. +17.4° Assenti 12.5 ONO max 24.9 Maestrale 71 % 1009 hPa 6 cielo sereno +19.1° perc. +18.7° Assenti 16 NO max 31.3 Maestrale 64 % 1009 hPa 9 cielo sereno +24.1° perc. +23.6° Assenti 17.7 NNO max 20.4 Maestrale 41 % 1010 hPa 12 cielo sereno +27° perc. +26.4° Assenti 13.3 NNO max 15.6 Maestrale 30 % 1008 hPa 15 cielo sereno +27.7° perc. +26.8° Assenti 15.7 NNO max 18.5 Maestrale 27 % 1008 hPa 18 cielo sereno +22.3° perc. +21.9° Assenti 8.9 E max 15 Levante 50 % 1010 hPa 21 cielo sereno +20.7° perc. +20.5° Assenti 12.4 SSE max 27.7 Scirocco 63 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:05

