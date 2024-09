Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Gravina in Puglia si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera presenza di nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 20°C, con una percezione simile. Il vento soffierà a una velocità di circa 2-3 km/h provenendo prevalentemente da Est – Nord Est.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un aumento della temperatura fino a 28°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, raggiungendo i 6-7 km/h sempre dalla stessa direzione.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, portando ad una copertura nuvolosa del 98-100%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a soffiare fino a 15 km/h da Sud – Sud Est.

In serata, la situazione rimarrà pressoché invariata, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 90%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 23-25°C, mentre il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, intorno ai 6-8 km/h provenendo da Sud – Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre a Gravina in Puglia indicano una giornata con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, temperature massime intorno ai 30°C e vento moderato proveniente da Sud – Sud Est. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo simili, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.6° perc. +20.6° prob. 2 % 0.5 ENE max 2.2 Grecale 71 % 1015 hPa 4 cielo sereno +20.1° perc. +20° prob. 1 % 1.2 SE max 2.6 Scirocco 70 % 1015 hPa 7 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° Assenti 4.8 S max 5.6 Ostro 56 % 1015 hPa 10 nubi sparse +28.2° perc. +27.9° Assenti 6.7 S max 6.2 Ostro 41 % 1015 hPa 13 cielo coperto +30.1° perc. +29.2° prob. 9 % 3.4 S max 5.1 Ostro 34 % 1013 hPa 16 cielo coperto +27.6° perc. +27.8° prob. 21 % 12.7 S max 14.2 Ostro 47 % 1013 hPa 19 poche nuvole +24.4° perc. +24.4° prob. 19 % 5.9 SE max 6.4 Scirocco 58 % 1013 hPa 22 cielo sereno +22.8° perc. +22.7° prob. 14 % 8.4 SSE max 12.1 Scirocco 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.