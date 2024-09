Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gravina in Puglia di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 15°C nelle prime ore della notte, mentre nel corso della mattina si raggiungeranno i 23°C. Nel pomeriggio, le temperature subiranno una lieve flessione, mantenendosi attorno ai 22°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 42% e il 92%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 2%. Le temperature si manterranno fresche, con valori che scenderanno fino a 15°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 16 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo una giornata soleggiata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9 km/h, rendendo l’aria piacevole e fresca.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 61% intorno alle 15:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 16 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C. Il cielo si presenterà nuovamente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 12%. La velocità del vento si ridurrà, rendendo l’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si raccomanda di prestare attenzione a possibili variazioni nel clima, poiché le condizioni atmosferiche possono cambiare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.8° prob. 19 % 9.6 NO max 16.6 Maestrale 90 % 1019 hPa 4 cielo sereno +15.1° perc. +15.1° prob. 7 % 8.7 NO max 13.1 Maestrale 92 % 1020 hPa 7 cielo sereno +18.3° perc. +18.1° Assenti 10.1 NNO max 13.8 Maestrale 72 % 1020 hPa 10 cielo sereno +22.1° perc. +21.7° Assenti 9.5 N max 8.3 Tramontana 52 % 1020 hPa 13 nubi sparse +24° perc. +23.6° Assenti 11.5 NNE max 7.3 Grecale 42 % 1019 hPa 16 nubi sparse +22° perc. +21.6° prob. 1 % 15.5 NNE max 13.9 Grecale 51 % 1019 hPa 19 cielo sereno +18.4° perc. +18.3° Assenti 7.6 NNE max 15 Grecale 75 % 1021 hPa 22 poche nuvole +17.4° perc. +17.3° Assenti 4.7 NNO max 5 Maestrale 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:48

