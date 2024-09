Previsioni Meteo Grottaglie: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Grottaglie di Giovedì 19 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,7°C e i 25,6°C. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata, si prevede un incremento della probabilità di precipitazioni, con piogge leggere che potrebbero manifestarsi in diverse fasce orarie.

Nella notte, le condizioni saranno per lo più serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 11% di nuvole. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 25°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento varierà tra i 8 km/h e i 14 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando a circa 44% entro le ore di pranzo.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, si prevede un cambiamento, con l’arrivo di nubi e la possibilità di piogge leggere. Le temperature inizieranno a scendere, arrivando a circa 21°C.

La sera porterà con sé un aumento della nuvolosità e la probabilità di precipitazioni aumenterà, con piogge leggere che potrebbero manifestarsi. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con un’umidità che salirà nuovamente, raggiungendo il 68%. La velocità del vento sarà più contenuta, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili precipitazioni previste per la serata di Giovedì. La situazione meteo si stabilizzerà nei giorni successivi, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche e un abbassamento della probabilità di pioggia.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20° perc. +20° prob. 68 % 6.3 SE max 7.7 Scirocco 73 % 1013 hPa 3 cielo sereno +19.3° perc. +19.1° prob. 33 % 7 SSE max 8.3 Scirocco 71 % 1012 hPa 6 cielo sereno +20° perc. +19.8° prob. 26 % 8.1 OSO max 17.5 Libeccio 66 % 1013 hPa 9 nubi sparse +24.1° perc. +23.8° prob. 17 % 10.4 SSO max 12.1 Libeccio 47 % 1013 hPa 12 poche nuvole +25.5° perc. +25.2° prob. 17 % 13 S max 11.5 Ostro 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +25.1° perc. +24.9° prob. 24 % 14 SSE max 12.3 Scirocco 47 % 1012 hPa 18 cielo sereno +21.9° perc. +21.7° prob. 27 % 7 S max 9.5 Ostro 62 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +20.8° perc. +20.8° 0.36 mm 0.8 S max 4.6 Ostro 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 18:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.