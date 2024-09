Previsioni Meteo Grottaglie: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Grottaglie indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi sparse, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La mattina si presenterà con un cielo coperto, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento. Le temperature percepite si manterranno su valori gradevoli, ma con un calo previsto verso la sera. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un certo fresco, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 18°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 78%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 17,4°C, mentre l’umidità sarà al 62%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che salirà fino a 19,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 86%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 19,3 km/h. L’umidità scenderà al 54%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento con nubi sparse e temperature che toccheranno i 23,4°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 50%, e il vento continuerà a soffiare da Nord con una velocità di circa 20,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 37%, offrendo un clima più secco e confortevole.

La sera porterà un ritorno a cieli coperti, con temperature che scenderanno fino a 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento si attenuerà a circa 8 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 64%, rendendo l’aria più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature in calo, con un clima prevalentemente nuvoloso. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di prepararsi a condizioni meteo variabili e di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 17 NO max 33.3 Maestrale 62 % 1012 hPa 3 nubi sparse +17.4° perc. +16.9° Assenti 15 NNO max 30.2 Maestrale 66 % 1011 hPa 6 nubi sparse +18.9° perc. +18.4° Assenti 15.7 NO max 28.9 Maestrale 60 % 1012 hPa 9 nubi sparse +22.2° perc. +21.5° Assenti 21.6 NO max 25.8 Maestrale 42 % 1011 hPa 12 nubi sparse +23.2° perc. +22.6° Assenti 20.8 NNO max 23.6 Maestrale 38 % 1011 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +20.9° Assenti 23.4 N max 21.2 Tramontana 44 % 1011 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 15.3 NNE max 25 Grecale 60 % 1011 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +16.9° Assenti 7.5 NNE max 13.4 Grecale 62 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 18:52

