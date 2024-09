Previsioni Meteo Guidonia: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Venerdì 20 Settembre a Guidonia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con poche nuvole che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Le temperature si attesteranno tra i 15,5°C della notte e i 24,4°C nel pomeriggio, offrendo un clima gradevole e ideale per attività all’aperto. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Durante la notte, Guidonia godrà di un cielo sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 15°C. L’umidità sarà alta, intorno all’85%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1015 hPa. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est garantirà un clima fresco e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 19,8°C, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà la luminosità del cielo. A mezzogiorno, il termometro raggiungerà i 24°C, con un’umidità che scenderà al 51%. La velocità del vento rimarrà contenuta, rendendo la mattinata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,4°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da poche nuvole a nubi sparse, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70% verso le 18:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che non impediranno di godere di una serata tranquilla. L’umidità si manterrà attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Guidonia indicano una giornata di meteo favorevole, con temperature miti e condizioni di cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni termiche e una possibile intensificazione della nuvolosità. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questo periodo per godere delle attività all’aperto, mentre le temperature rimarranno gradevoli anche nelle serate successive.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.5° perc. +15.4° Assenti 6.8 ENE max 6.9 Grecale 85 % 1015 hPa 3 cielo sereno +14.8° perc. +14.5° Assenti 6.5 ENE max 6.6 Grecale 86 % 1015 hPa 6 cielo sereno +15.6° perc. +15.4° Assenti 5.9 NE max 7.3 Grecale 82 % 1016 hPa 9 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° Assenti 3 O max 3.3 Ponente 60 % 1016 hPa 12 poche nuvole +24° perc. +23.8° Assenti 5.9 O max 4.1 Ponente 51 % 1016 hPa 15 nubi sparse +24.1° perc. +23.9° prob. 23 % 3 N max 3.1 Tramontana 51 % 1016 hPa 18 poche nuvole +19.7° perc. +19.6° prob. 19 % 5.4 OSO max 8 Libeccio 70 % 1018 hPa 21 poche nuvole +18.2° perc. +18° Assenti 5.4 ENE max 4.8 Grecale 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.