Previsioni Meteo Guidonia: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

Nella giornata di Venerdì 27 Settembre, Guidonia si presenterà con condizioni di meteo favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21,5°C alle 07:00 e saliranno fino a 27,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà praticamente assente per tutta la giornata, garantendo un’ottima visibilità. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud-est, con velocità che varieranno da 6,4 km/h a 17,6 km/h.

Durante il pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 28,1°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente nel tardo pomeriggio. La sera si preannuncia fresca, con valori che si attesteranno intorno ai 21°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 50% e il 75%, mentre le probabilità di precipitazioni rimarranno molto basse, con valori che non supereranno il 21%.

In sintesi, le previsioni del tempo per Guidonia indicano una giornata di Venerdì 27 Settembre all’insegna del sole e delle temperature miti, ideali per attività all’aperto.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a rimanere sopra la media stagionale. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per il fine settimana, poiché potrebbero verificarsi variazioni nel meteo locale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19° perc. +19.1° Assenti 11.2 ESE max 20.6 Scirocco 84 % 1014 hPa 3 cielo sereno +18.6° perc. +18.7° Assenti 10.4 ESE max 17.6 Scirocco 82 % 1013 hPa 6 cielo sereno +19.1° perc. +19.2° Assenti 9.5 ESE max 16.8 Scirocco 83 % 1013 hPa 9 cielo sereno +25° perc. +25.2° Assenti 14.2 SSE max 22.1 Scirocco 63 % 1013 hPa 12 cielo sereno +27.9° perc. +28.5° Assenti 16.8 S max 22 Ostro 51 % 1012 hPa 15 cielo sereno +26.9° perc. +27.6° Assenti 13.9 SSO max 17.9 Libeccio 55 % 1011 hPa 18 cielo sereno +22.8° perc. +22.9° Assenti 6.9 SSE max 11 Scirocco 71 % 1012 hPa 21 cielo sereno +21.3° perc. +21.5° prob. 17 % 6.7 SE max 10.3 Scirocco 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:52

