Previsioni Meteo Guidonia: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Guidonia di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a manifestarsi, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con l’alternarsi di nubi sparse e piogge leggere, mentre nel pomeriggio si prevede un’intensificazione delle precipitazioni.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Guidonia sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che varierà da 15,2°C a 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% all’inizio della notte e diminuendo gradualmente. La velocità del vento si manterrà tra i 3,7 km/h e i 4,9 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. Le precipitazioni saranno leggere, con valori che si aggireranno intorno a 0,59 mm.

Con l’arrivo della mattina (06:00 – 12:00), si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e poche nuvole. Tuttavia, non mancheranno episodi di pioggia leggera, specialmente tra le 08:00 e le 12:00, con temperature che saliranno fino a 22,4°C. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 60% e l’umidità rimarrà alta, oscillando tra il 61% e il 87%.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), le previsioni del tempo indicano un ritorno di piogge, con intensità che varierà da leggera a moderata. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 21,6°C, mentre la copertura nuvolosa sarà variabile. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno raggiungere i 1,25 mm. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche fino a 7,1 km/h.

Infine, nella sera (18:00 – 23:00), si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle schiarite. La temperatura scenderà fino a 15,8°C e la copertura nuvolosa si ridurrà, con cielo sereno atteso intorno alle 22:00. L’umidità rimarrà elevata, ma la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Guidonia di Giovedì 19 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge intermittenti, seguite da un miglioramento serale. Nei giorni successivi, si prevede un’ulteriore stabilizzazione del tempo, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia. Gli amanti del sole dovranno attendere il weekend per godere di condizioni meteorologiche più favorevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.59 mm 4.8 NE max 5.6 Grecale 90 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.83 mm 4.3 ENE max 4.5 Grecale 92 % 1013 hPa 6 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° prob. 60 % 3.5 NE max 4.6 Grecale 87 % 1013 hPa 9 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° prob. 70 % 3.6 SSO max 5.8 Libeccio 69 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +22.4° perc. +22.2° 0.63 mm 2.3 SO max 4 Libeccio 61 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +21.6° perc. +21.5° 1.25 mm 4.2 SSE max 5 Scirocco 64 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +17.9° perc. +17.8° 0.12 mm 3.2 SSE max 5.6 Scirocco 77 % 1014 hPa 21 poche nuvole +16.5° perc. +16.4° Assenti 5.4 ENE max 4.9 Grecale 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:06

