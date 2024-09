Previsioni Meteo Guidonia: tutti i dettagli per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Guidonia indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, ci aspettiamo cielo coperto con piogge leggere, mentre nel pomeriggio le precipitazioni dovrebbero intensificarsi. La sera, invece, si prevedono nubi sparse con possibili schiarite.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà del 100% con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La velocità del vento sarà di circa 7km/h proveniente da Est. Le precipitazioni saranno presenti con una probabilità del 69% e un’umidità del 71%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili con piogge leggere e una copertura nuvolosa intorno al 31%. Le temperature massime raggiungeranno i 29,3°C con venti provenienti da Sud a una velocità di 15,4km/h. La probabilità di pioggia sarà del 61% con un’umidità del 53%.

In serata, il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole, con una copertura nuvolosa attesa intorno al 30%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C con venti leggeri provenienti da Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 30% e l’umidità del 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Guidonia suggeriscono un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23° perc. +23.2° prob. 40 % 3.6 E max 4.3 Levante 71 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +21° perc. +21.4° 0.83 mm 6.6 ESE max 8.3 Scirocco 84 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +22° perc. +22.4° 0.54 mm 6.1 E max 9.3 Levante 81 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +28.3° perc. +29.2° 0.14 mm 10.3 S max 16.6 Ostro 54 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +28.1° perc. +29.8° 0.85 mm 17.8 S max 23.7 Ostro 62 % 1011 hPa 15 poche nuvole +28.2° perc. +28.9° prob. 76 % 15.2 S max 21.5 Ostro 52 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +24° perc. +24.1° 0.14 mm 4.1 S max 7.7 Ostro 66 % 1011 hPa 21 nubi sparse +22.3° perc. +22.5° prob. 69 % 5.7 E max 6.2 Levante 73 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:31

