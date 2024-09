Previsioni Meteo Iglesias: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Iglesias di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature durante le ore centrali del giorno. La copertura nuvolosa si presenterà variabile, con nubi sparse al mattino e nel pomeriggio, mentre la sera si prevede un cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 17,7°C della notte e i 28,2°C attesi nel primo pomeriggio, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 54%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’89%. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud-Sud Est, con una velocità di circa 5,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,6°C entro le 07:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, scendendo al 14%. I venti continueranno a soffiare leggeri, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 28,2°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà variabile, con nubi sparse che si presenteranno al 63%. La brezza vivace, con velocità fino a 22 km/h, contribuirà a rendere il clima piacevole, nonostante l’umidità che si attesterà attorno al 39%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 20,4°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori intorno al 4%, e i venti si faranno più deboli, creando un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità e bel tempo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede che il clima rimanga favorevole, con poche variazioni significative, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.8° perc. +18° Assenti 5 SSE max 6.7 Scirocco 90 % 1017 hPa 4 nubi sparse +17.7° perc. +17.8° Assenti 4.8 SE max 6.1 Scirocco 90 % 1016 hPa 7 poche nuvole +21.6° perc. +21.6° Assenti 4.9 SSE max 8.6 Scirocco 67 % 1016 hPa 10 poche nuvole +27.2° perc. +26.9° Assenti 12.2 SO max 19.2 Libeccio 37 % 1016 hPa 13 nubi sparse +27.8° perc. +27.4° Assenti 16.9 SO max 22 Libeccio 39 % 1015 hPa 16 nubi sparse +25.9° perc. +25.8° Assenti 9.8 SO max 15 Libeccio 46 % 1014 hPa 19 cielo sereno +21° perc. +20.9° Assenti 3.9 SSE max 4.9 Scirocco 65 % 1014 hPa 22 cielo sereno +20.7° perc. +20.5° Assenti 4.3 S max 5.1 Ostro 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:11

