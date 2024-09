Previsioni Meteo Imola: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Imola indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. La mattina porterà un aumento della temperatura, che raggiungerà i 22,9°C entro le ore centrali della giornata, accompagnata da una diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, permettendo di godere di un clima sereno e di temperature che toccheranno i 25,9°C. La sera si prevede tranquilla, con temperature in calo fino a 19,3°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Imola avrà un cielo coperto con una temperatura di 16,8°C e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno al 92%, e l’umidità sarà attorno all’80%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, ma rimarrà sopra i 16°C fino all’alba.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto fino alle 09:00, quando inizieranno a comparire delle nubi sparse. La temperatura salirà rapidamente, raggiungendo i 21,6°C alle 08:00 e i 24,4°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 39,5 km/h. L’umidità, nel frattempo, scenderà fino al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 25°C. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con velocità che varieranno tra i 20 km/h e i 25 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, raggiungendo il 53%. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia praticamente assente.

La sera offrirà un clima piacevole, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,3°C alle 22:00. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La velocità del vento si attenuerà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 35,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imola nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima sereno e temperature gradevoli. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con valori che potrebbero superare i 26°C. Tuttavia, è consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 11.8 SSO max 21 Libeccio 80 % 1014 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 10.3 SO max 18.6 Libeccio 84 % 1012 hPa 6 cielo coperto +18° perc. +18° Assenti 9.8 SO max 23 Libeccio 82 % 1012 hPa 9 cielo coperto +22.9° perc. +22.9° Assenti 22.2 SSO max 39.5 Libeccio 64 % 1012 hPa 12 nubi sparse +25.5° perc. +25.5° prob. 5 % 24 SO max 40.1 Libeccio 56 % 1011 hPa 15 poche nuvole +25.2° perc. +25.3° prob. 5 % 20.3 SO max 41.7 Libeccio 58 % 1010 hPa 18 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° Assenti 18.4 SSO max 41.5 Libeccio 61 % 1010 hPa 21 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° Assenti 12 S max 24.6 Ostro 67 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:57

