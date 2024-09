Previsioni Meteo Imola: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Imola indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un predominio di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,8°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con picchi di 19,9°C attesi a mezzogiorno. La copertura nuvolosa varierà, passando da condizioni di cielo sereno a momenti di cielo coperto, specialmente nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, Imola presenterà un cielo con nubi sparse, con una temperatura che si manterrà intorno ai 12,8°C e una leggera brezza proveniente da sud. La copertura nuvolosa sarà al 54%, garantendo una visibilità discreta. Con il passare delle ore, la situazione non subirà grandi variazioni. Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 19,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 5 e i 10 km/h, rendendo l’aria fresca ma non particolarmente ventosa.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 18,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 95% intorno alle ore 13:00, con un cielo che si presenterà coperto. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta. La sera porterà con sé un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 14°C. La umidità si attesterà attorno al 72%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imola nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una continua presenza di nuvole. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa potrebbe influenzare la percezione del clima. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero essere sporadiche. Domani e dopodomani, si assisterà a un leggero miglioramento, con possibilità di un aumento delle temperature e qualche apertura nel cielo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.8° perc. +11.9° Assenti 6.9 S max 6.9 Ostro 67 % 1024 hPa 3 poche nuvole +12.4° perc. +11.5° Assenti 5.2 SSE max 5.7 Scirocco 72 % 1023 hPa 6 poche nuvole +12.9° perc. +12.1° Assenti 5.2 S max 5.3 Ostro 73 % 1023 hPa 9 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° Assenti 10.4 ESE max 12.7 Scirocco 57 % 1023 hPa 12 nubi sparse +19.9° perc. +19.2° Assenti 7.2 E max 6.3 Levante 50 % 1021 hPa 15 nubi sparse +19.9° perc. +19.2° Assenti 9.7 E max 7.6 Levante 51 % 1020 hPa 18 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 7.8 SE max 12.6 Scirocco 71 % 1020 hPa 21 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 6.8 S max 8.8 Ostro 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:50

