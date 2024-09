Previsioni Meteo Imola: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Imola si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni e poche nuvole, ma nel corso della mattinata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, mentre le temperature subiranno una leggera diminuzione. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative.

Durante la notte, le condizioni meteo a Imola saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 78%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 68%, ma non si prevedono piogge significative.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura salirà fino a 22,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 25,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 40,9 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 77%, mantenendo una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno drasticamente, con un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno fino a 19°C entro le ore serali. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori che potranno superare i 29 km/h. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1010 hPa, mentre l’umidità si attesterà intorno al 58%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 93%. La velocità del vento continuerà a essere significativa, con raffiche che potranno raggiungere i 39,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Imola indicano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento a partire da mercoledì. Tuttavia, per martedì, si consiglia di prepararsi a una giornata nuvolosa e ventosa, con temperature che, sebbene miti, tenderanno a scendere nel corso della giornata. La situazione meteo richiederà attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.6° perc. +17.7° prob. 68 % 10.4 SO max 16.7 Libeccio 87 % 1009 hPa 3 cielo sereno +16.7° perc. +16.8° prob. 44 % 10.2 OSO max 23.1 Libeccio 91 % 1009 hPa 6 poche nuvole +16.8° perc. +16.8° prob. 31 % 8.9 OSO max 22.1 Libeccio 89 % 1010 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° prob. 14 % 14.7 OSO max 28.2 Libeccio 67 % 1011 hPa 12 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° prob. 10 % 25.4 SO max 40.9 Libeccio 56 % 1011 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.5° prob. 1 % 31 SO max 49.8 Libeccio 58 % 1011 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +18.5° prob. 4 % 24 SO max 50.5 Libeccio 58 % 1012 hPa 21 cielo coperto +18.9° perc. +18.5° prob. 6 % 17.3 SSO max 39.7 Libeccio 63 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:01

