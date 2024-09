Previsioni Meteo Imola: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Imola indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si intensificheranno nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una percezione leggermente più bassa a causa dell’umidità elevata. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che rimarrà coperto per tutta la giornata.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Imola subirà un’intensa attività piovosa. Le temperature oscilleranno tra 14,1°C e 15,4°C, con una velocità del vento che varierà tra 6,9 km/h e 11,6 km/h. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno all’83%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno i 3,17 mm entro le 05:00.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con un’intensità leggermente ridotta. Le temperature si manterranno tra 13,2°C e 13,9°C, con una percezione che potrebbe risultare più bassa a causa dell’umidità. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 14,9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,98 mm entro le 11:00.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si assisterà a un cambiamento nel meteo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a un cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,5°C alle 15:00. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, attorno all’87%. Le condizioni di vento saranno più tranquille, con velocità che non supereranno i 12,6 km/h.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto e si registreranno nuove piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una percezione che potrebbe risultare più bassa. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno i 1,8 mm entro la 23:00. La velocità del vento si attesterà tra 8,4 km/h e 9,9 km/h, con direzione prevalentemente da ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imola indicano una giornata piovosa e fresca, con temperature che si manterranno sotto i 15°C. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.4° perc. +15.1° 0.26 mm 11.6 NNE max 27.7 Grecale 83 % 1018 hPa 3 pioggia leggera +14.5° perc. +14.3° 0.9 mm 11.1 NNO max 23.7 Maestrale 86 % 1017 hPa 6 pioggia moderata +13.6° perc. +13.4° 2.96 mm 9.5 NO max 14.9 Maestrale 91 % 1018 hPa 9 pioggia moderata +13.2° perc. +13° 1.47 mm 9.8 NO max 13.4 Maestrale 93 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +13.6° perc. +13.5° 0.41 mm 9.7 NO max 14.3 Maestrale 94 % 1019 hPa 15 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 54 % 8.5 ONO max 12.2 Maestrale 87 % 1018 hPa 18 cielo coperto +14° perc. +13.8° prob. 45 % 8.4 ONO max 13.1 Maestrale 92 % 1019 hPa 21 pioggia leggera +14.3° perc. +14.2° 0.16 mm 9.3 ONO max 17.1 Maestrale 92 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:12

