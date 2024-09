Previsioni Meteo Imperia: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Imperia di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,7°C e i 22,1°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 31,5 km/h. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente alta, con una probabilità di precipitazioni che varierà nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo a Imperia si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 20,8°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi già dalle prime ore, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 3,3 km/h, con direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 22,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e la velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 7,6 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 69%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, mentre il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 17,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si attesterà attorno al 78%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 16,7°C e la velocità del vento si manterrà intorno ai 20 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a diminuire, portando a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Imperia nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale. Dopo una giornata di piogge leggere e nuvolosità persistente, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi e un cielo che si schiarirà. Gli amanti del sole dovranno pazientare ancora un po’, ma le prospettive per il fine settimana sembrano promettenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 13 % 3.3 NNO max 5 Maestrale 81 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.18 mm 3.7 NNO max 5.2 Maestrale 80 % 1002 hPa 6 pioggia leggera +20.6° perc. +20.8° 0.13 mm 1.2 NNO max 5.6 Maestrale 78 % 1002 hPa 9 pioggia leggera +21.7° perc. +21.8° 0.33 mm 4.8 SSO max 5.3 Libeccio 73 % 1002 hPa 12 pioggia leggera +21.8° perc. +21.9° 0.3 mm 7.6 SSO max 7.5 Libeccio 71 % 1002 hPa 15 pioggia leggera +21° perc. +21° 0.69 mm 7.1 ESE max 8.9 Scirocco 73 % 1001 hPa 18 pioggia leggera +17.9° perc. +17.8° 0.34 mm 23 NNE max 30.3 Grecale 79 % 1002 hPa 21 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° prob. 32 % 18.4 NNE max 26.7 Grecale 73 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:38

