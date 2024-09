Previsioni Meteo Imperia: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Imperia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,7°C nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 37,8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo il clima complessivamente stabile.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 6%, e i venti soffieranno da Nord a una velocità di circa 19,2 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 67%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, si prevede un proseguimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno fino alle ore 11:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 11%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Est, mantenendo una velocità di circa 22 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a cambiare, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,7°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 75% verso le ore 17:00. Nonostante l’aumento della nuvolosità, non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 11%. I venti si presenteranno moderati, con intensità che varierà tra 14,5 km/h e 20,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 19,2°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, e i venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una velocità di circa 14,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imperia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché la situazione meteorologica potrebbe subire variazioni. La giornata di Venerdì si preannuncia quindi come una buona opportunità per godere di attività all’aperto, prima dell’arrivo di un possibile cambiamento nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.5° perc. +18.2° prob. 9 % 19.2 N max 31.6 Tramontana 67 % 1017 hPa 3 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° prob. 16 % 18.1 N max 29.4 Tramontana 66 % 1017 hPa 6 poche nuvole +18.5° perc. +18.2° prob. 10 % 21.1 N max 34.7 Tramontana 67 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22.7° perc. +22.4° Assenti 21.4 NE max 35.4 Grecale 52 % 1018 hPa 12 poche nuvole +23.5° perc. +23.3° Assenti 20.6 ENE max 28.7 Grecale 52 % 1018 hPa 15 nubi sparse +23.4° perc. +23.3° prob. 8 % 17.9 ENE max 27 Grecale 56 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° prob. 13 % 15.3 NNE max 24.6 Grecale 68 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° prob. 6 % 14.1 N max 22.9 Tramontana 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:23

