Previsioni Meteo Imperia: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Imperia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche nuvola che farà la sua comparsa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,1°C e i 19,2°C, mentre il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente principalmente da nord e nord-est. L’umidità si attesterà attorno al 70%, rendendo l’aria leggermente umida, ma comunque confortevole.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità al 63% e una leggera brezza da nord. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,2°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. La brezza leggera da est contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole, mentre l’umidità scenderà leggermente, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 18,6°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 61%. Non si prevedono precipitazioni, ma la presenza di nuvole potrà dare un aspetto variabile al cielo. Il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà con sé una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 16,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 52%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma il cielo si presenterà più nuvoloso rispetto alla giornata. L’umidità si stabilizzerà attorno al 70%, mantenendo l’aria fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Imperia indicano una giornata di Domenica all’insegna della stabilità e del bel tempo, con temperature piacevoli e condizioni ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità nel cielo, senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno godere di un inizio di settimana favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.5° perc. +15.8° Assenti 8.1 N max 8.1 Tramontana 63 % 1019 hPa 3 nubi sparse +16.3° perc. +15.6° prob. 8 % 11.4 NNE max 14.5 Grecale 61 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.9° perc. +15.2° prob. 9 % 11.4 NNE max 17.5 Grecale 64 % 1021 hPa 9 cielo sereno +18.7° perc. +18° prob. 8 % 15.7 E max 15.7 Levante 54 % 1023 hPa 12 cielo sereno +19.2° perc. +18.6° Assenti 11.1 ESE max 9.9 Scirocco 55 % 1023 hPa 15 nubi sparse +18.6° perc. +18.1° Assenti 7.5 ESE max 8 Scirocco 61 % 1022 hPa 18 poche nuvole +16.4° perc. +15.9° Assenti 5.8 N max 7.8 Tramontana 71 % 1023 hPa 21 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 6.7 N max 7.8 Tramontana 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 19:07

